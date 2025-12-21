Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 15. Bundesliga-Spieltags haben sich der 1. FSV Mainz 05 und der FC St. Pauli 0:0 getrennt.

Beide Mannschaften zeigten über weite Strecken eine solide Defensivleistung, ließen jedoch offensiv die Durchschlagskraft vermissen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es keinem Team, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

In der ersten Halbzeit hatte Mainz nach einem druckvolleren Start der Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel übernommen, ohne aber viel Gefahr auszustrahlen. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel von defensiver Vorsicht geprägt. Beide Teams versuchten, Fehler zu vermeiden, und konzentrierten sich darauf, die Null zu halten. Am Ende kam ein leistungsgerechtes Unentschieden heraus, welches beiden Mannschaften im Abstiegskampf nur bedingt weiterhilft.

In der Tabelle bleiben die Mainzer das Schlusslicht, während die Hamburger vorerst noch auf dem 16. Rang stehen. Für Mainz geht es nach der Winterpause am 10. Januar bei Union Berlin weiter, die Hamburger sind zeitgleich gegen Werder Bremen gefordert.