1. Bundesliga St. Pauli holt ersten Punkt gegen RB Leipzig

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Am vierten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli am Millerntor gegen RB Leipzig mit 0:0 unentschieden gespielt.

Die Norddeutschen zeigten sich vor heimischer Kulisse betont kämpferisch und stellten die Sachsen vor erhebliche Probleme. In der 17. Minute durfte Saad auf den Kasten von Gulacsi feuern, der die Kugel aber stark abwehren konnte. In der 18. Minute köpfte Irvine aus wenigen Metern neben das Gehäuse.

Die Rose-Elf fand nicht wirklich in die Partie, hatte in der 35. Minute erneut Glück, dass Irvine aus wenigen Metern per Kopf nicht die Führung erzielte. In der 42. Minute rettete zum wiederholten Mal Gulacsi, der nacheinander gegen Afolayan und Eggestein zur Stelle war. Zur Pause durfte der Aufsteiger sich erheblich über seine Chancenverwertung ärgern.

In Durchgang zwei schienen die Gäste aufzuwachen: Xavi zog einen Schlenzer in der 50. Minute schön Richtung Winkel, Vasilj kratzte das Leder aber aus dem Winkel. In der 60. Minute war der Keeper aus spitzem Winkel gegen Baumgartner zur Stelle.

Die Blessin-Elf schien dagegen allmählich müde, schaffte nur noch vereinzelt den Weg Richtung RB-Tor. Aber auch umgekehrt sah es kaum besser aus, die sächsischen Angriffsbemühungen wirkten zu unkonkret. Zum Abpfiff mussten sich beide Teams damit die Punkte teilen.

Der erste Punktgewinn bedeutet für St. Pauli Platz 17, Leipzig teilt sich Platz fünf mit Union Berlin.