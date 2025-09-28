Köln (dts Nachrichtenagentur) – Am fünften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln zuhause gegen den VfB Stuttgart mit 1:2 verloren.

Die Kwasniok-Truppe erwischte den perfekten Start mit der Führung in der vierten Minute: Ache fand den ungedeckten Kaminski auf der linken Seite und der Angreifer ließ Nübel im Kasten keine Abwehrchance. Der Vorlagengeber hatte in der siebten Minute selbst die Möglichkeit, der am Torwart vorbeigestreichelte Ball konnte von Jaquez aber in höchster Not vor der Linie geklärt werden.

Danach fand aber auch der VfB in die Partie und wurde in der 28. Minute belohnt: Nach Foul von Schwäbe an Demirovic im Sechzehner gab es Elfmeter und der Gefoulte versenkte selbst zum Ausgleich. Dieser hatte verdientermaßen bis zum Pausenpfiff Bestand.

Nach dem Seitenwechsel hatte Tiago Tomas für die Gäste die erste gute Möglichkeit, ließ nach Eckball in der 52. Minute aber per Hacke den Treffer liegen. Ansonsten waren die Domstädter aktiver, wenn auch ohne die nötige Zielstrebigkeit. Das bestrafte in der 70. Minute beinahe Tiago Tomas, nach schnell ausgeführtem Stiller-Freistoß ließ der Portugiese aber nur das Gestänge erzittern.

Der Effzeh näherte sich nun immer mehr an: Ein Abschluss von Joker El Mala aus aussichtsreicher Position kam in der 77. Minute nicht an Nübel vorbei und Kaminskis Kopfball nach Ecke in der 78. Minute konnte von Mittelstädt auf der Linie geklärt werden. Das Tor gelang aber der Hoeneß-Elf: Vagnoman wurde in der 81. Minute von Stiller auf die Reise geschickt und blieb vor Schwäbe eiskalt.

Die Geißböcke ließen sich davon nicht entmutigen und rannten an, fanden aber nicht die Lücke im gut organisierten VfB-Abwehrverbund. Damit nahm Stuttgart gegen gute Kölner nicht unverdient die drei Punkte mit.