Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 24. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart 4:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Die Stuttgarter zeigten sich in allen Belangen überlegen und führten zur Halbzeit bereits mit 3:0. Jamie Leweling erzielte dabei zwei Treffer (30. und 42. Minute), während Deniz Undav bereits in der 21. Minute das erste Tor für die Gastgeber schoss. Die Wolfsburger Abwehr, die in dieser Saison bereits 52 Gegentore kassiert hat, zeigte erneut eklatante Schwächen.

Im Verlauf der Partie kontrollierte Stuttgart das Spielgeschehen und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Die Gäste aus Wolfsburg konnten nur selten für Entlastung sorgen und blieben offensiv weitgehend harmlos. Letztendlich konnte der VfB die Führung souverän verwalten - für den Schlusspunkt sorgte dann schließlich Nikolas Nartey mit seinem Treffer in der Nachspielzeit.

In der Tabelle bleiben die Stuttgarter auf dem vierten Platz, während die Wölfe auf den vorletzten Rang abrutschen. Für Stuttgart geht es am kommenden Samstag in Mainz weiter, die Gladbacher sind zeitgleich gegen den HSV gefordert.