Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Am 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart das Baden-Württemberg-Derby gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0 gewonnen und sich damit in der oberen Tabellenregion auf Platz vier festgesetzt. Heidenheim bleibt auf dem vorletzten Tabellenrang 17. Nach einer zähen ersten Hälfte sorgte Bilal El Khannouss kurz nach der Pause für den entscheidenden Treffer. Heidenheim hielt kämpferisch dagegen, fand offensiv aber kaum statt und blieb insgesamt zu harmlos.

Von Beginn an übernahm der VfB zwar die Kontrolle, konnte aus seinem hohen Ballbesitz aber zunächst kein Kapital schlagen. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Badredine Bouanani bereits in der 6. Minute, als er nach einem langen Einwurf frei vor Heidenheims Torhüter Diant Ramaj auftauchte, den Ball aber am langen Eck vorbeischob.

Heidenheim brauchte gut 20 Minuten, um in die Partie zu finden. Mikkel Kaufmann prüfte Stuttgarts Schlussmann Alexander Nübel nach einem Abpraller aus kurzer Distanz – der einzige gefährliche Abschluss der Gäste im ersten Durchgang.

Ansonsten prägten Fehlpässe, Ungenauigkeiten und fehlendes Tempo das Spiel. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, und so ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Stuttgart deutlich verbessert. Trainer Sebastian Hoeneß brachte mit Angelo Stiller, Tiago Tomás und Ameen Al-Dakhil drei frische Kräfte, die sofort für mehr Struktur sorgten.

In der 65. Minute war es dann soweit: Maximilian Mittelstädt fand Bilal El Khannouss im Zwischenraum vor dem Strafraum, und der Marokkaner machte es stark – er ließ zwei Gegenspieler stehen und schob den Ball aus 16 Metern überlegt flach ins rechte Eck zum 1:0.

Der Treffer wirkte wie eine Befreiung. Stuttgart drängte anschließend auf das zweite Tor: Leweling, Demirović und Stiller hatten weitere Chancen, doch die Schwaben gingen zu leichtfertig mit ihren Möglichkeiten um.

Der 1. FC Heidenheim fand offensiv kaum statt. Erst kurz vor Schluss kam Schimmer nach einer Flanke zum Kopfball (90.+4), brachte die Kugel aber nicht aufs Tor.

Stuttgart verwaltete die knappe Führung in den Schlussminuten souverän und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen – Heidenheim wirkte platt und konnte nicht mehr zulegen.

Fazit: Ein verdienter Arbeitssieg für den VfB Stuttgart, der nach der Pause die klar bessere Mannschaft war und dank El Khannouss` sehenswertem Treffer drei wichtige Punkte einfuhr. Heidenheim verteidigte lange diszipliniert, blieb aber offensiv zu harmlos, um die Stuttgarter ernsthaft in Gefahr zu bringen.