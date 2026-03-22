Augsburg (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 27. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart 5:2 beim FC Augsburg gewonnen.

Die Schwaben dominierten die Partie von Beginn an und gingen früh durch Deniz Undav in Führung, der in der 12. Minute nach einer abgefälschten Flanke von Stiller aus kurzer Distanz einnetzte. Tiago Tomás erhöhte in der 29. Minute mit einem satten Schuss, nachdem er den Ball von Nartey per Hacke zugespielt bekam. Nur zwei Minuten später traf Nikolas Nartey selbst zum 3:0, als er eine scharfe Flanke von Mittelstädt verwertete.

In der zweiten Halbzeit versuchte Augsburg, zurück ins Spiel zu finden, und verkürzte in der 57. Minute durch Fabian Rieder, der nach einem Querpass von Fellhauer ins rechte Eck traf. Doch Stuttgart antwortete prompt: Deniz Undav stellte in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her, indem er einen Abpraller nach einem Schuss von Führich verwertete. Anton Kade brachte Augsburg in der 71. Minute noch einmal heran, als er einen Abpraller nach einem Schuss von Jakic nutzte.

Ermedin Demirovic machte in der 83. Minute mit dem 5:2 den Deckel drauf. Nach einem weiten Einwurf, den Schlotterbeck unglücklich verlängerte, legte Undav quer auf Demirovix, der ins leere Tor einschob. Stuttgart kontrollierte das Spielgeschehen bis zum Ende und ließ Augsburg kaum noch gefährlich werden. Mit diesem Sieg klettert der VfB in der Tabelle weiter nach oben und zeigt sich in guter Form für die kommenden Aufgaben.

In der Tabelle klettern die Schwaben auf den dritten Platz, während die Augsburger weiter auf dem zehnten Rang stehen. Für die Fuggerstädter geht es nach der Länderspielpause am 4. April beim HSV weiter, die Stuttgarter sind am gleichen Tag gegen Tabellennachbar Borussia Dortmund gefordert.