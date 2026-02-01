Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 20. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart dank eines späten Tors 1:0 gegen den SC Freiburg gewonnen.

Beide Mannschaften hatten im Spielverlauf ihre Chancen, doch lange sah es nach einem torlosen Remis aus. In der ersten Halbzeit dominierte Stuttgart das Spielgeschehen mit einem Chancenplus, konnte jedoch keine der Gelegenheiten nutzen. Freiburg hingegen setzte auf eine kompakte Defensive und lauerte auf Konter.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst kaum. Stuttgart versuchte weiterhin, die Freiburger Abwehr zu knacken, während Freiburg auf Konterchancen setzte. Der entscheidende Treffer gelang den Hausherren dann schließlich in der 90. Minute aber doch noch, als Ermedin Demirovic per Distanzschuss von der Strafraumkante traf und somit seinem Team den Sieg sicherte.

In der Tabelle klettern die Stuttgarter auf den vierten Platz, die Breisgauer stehen drei Ränge dahinter. Für Stuttgart geht es am Mittwoch im DFB-Pokal bei Holstein Kiel weiter, die Freiburger sind am kommenden Samstag in der Liga gegen Werder Bremen gefordert.