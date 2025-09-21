Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des vierten Bundesliga-Spieltags hat Eintracht Frankfurt 3:4 gegen Union Berlin verloren.

Oliver Burke war der herausragende Spieler der Partie, indem er drei Tore erzielte. Zunächst brachte aber in der neunten Minute Ilyas Ansah die Gäste in Führung, bevor Burke in der 32. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dann Nathaniel Brown der Anschlusstreffer für Frankfurt.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Eisernen dann weiterhin effektiv. Burke traf in der 53. und 56. Minute erneut und sicherte den Berlinern damit den Sieg. Die Eintracht bemühte sich im Anschluss zwar um den Anschlusstreffer, konnte jedoch die gut organisierte Defensive der Gäste lange nicht überwinden.

Erst in der 80. Minute gelang den Hausherren durch Can Uzun ein weiterer Treffer. Danach wurde es richtig hitzig und nach einem Elfmeterpfiff in der 85. Minute kam tatsächlich nochmal Spannung in die Partie. Jonathan Burkardt verwandelte sicher – kurz darauf sah Union-Trainer Steffen Baumgart die Rote Karte, weil er eine Papierkugel auf das Feld schoss. Letztendlich konnten die Gäste aber den Sieg trotz zehn Minuten Nachspielzeit bis zum Schluss verteidigen.

In der Tabelle rutscht Frankfurt durch die Niederlage auf den sechsten Platz ab, während die Berliner auf den zehnten Rang vorrücken. Für die Frankfurter geht es am Samstag in Mönchengladbach weiter, Union ist am Tag darauf gegen den HSV gefordert.