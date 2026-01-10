Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben sich Union Berlin und der FSV Mainz 05 mit einem 2:2 unentschieden getrennt, nachdem Mainz zwischenzeitlich mit zwei Toren geführt hatte. Mainz bleibt Tabellenletzter, Union rutscht auf Platz neun.

Bei frostigen Temperaturen und schwierigem Untergrund erwischten die Eisernen zwar den etwas aktiveren Start, fanden aber früh kaum klare Wege in den gegnerischen Strafraum. Mainz agierte zweikampfstark, wurde mit zunehmender Spieldauer konstruktiver und übernahm phasenweise die Kontrolle.

Die erste große Chance hatten dennoch die Hausherren: Nach einem Ballverlust der Gäste schoss Livan Burcu in der 6. Minute nur knapp am linken Pfosten vorbei. Danach verlagerte sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld, geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen. Mainz näherte sich Schritt für Schritt an und belohnte sich in der 30. Minute: Nach einem starken Pass von Jae-sung Lee brach Nadiem Amiri zentral durch und traf mit einem platzierten Linksschuss aus kurzer Distanz zum 0:1. Union tat sich in der Folge schwer, klare Abschlüsse zu kreieren, sodass es mit dem knappen, aber verdienten Rückstand in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Berliner, den Druck zu erhöhen, blieben jedoch lange ideenlos gegen gut organisierte Mainzer. Die Gäste blieben gefährlich und schlugen in der 69. Minute erneut zu: Über die linke Seite wurde Nikolas Veratschnig freigespielt, dessen flache Hereingabe Benedict Hollerbach am Torraum zum 0:2 über die Linie rutschte - ausgerechnet der ehemalige Unioner.

Union reagierte mit mehreren Wechseln und riskierte nun mehr. Der Lohn folgte in der 77. Minute, als Woo-yeong Jeong nach einer Flanke von Derrick Köhn am ersten Pfosten in die Hereingabe sprang und per Kopf unhaltbar zum 1:2 verkürzte. Die Alte Försterei war nun da, und nur zwei Minuten später bot sich schon die riesige Ausgleichschance: Nach einem Fehlpass von Stefan Bell scheiterte zunächst András Schäfer mit einem Lupfer an der Latte, den Abpraller setzte Andrej Ilić aus kurzer Distanz über das Tor.

In der Schlussphase warf Union alles nach vorn, musste dabei aber zunehmend Konter der Mainzer absichern. In der 86. gab es dann doch die verdiente Belohnung: Danilho Doekhi trag zum 2:2-Ausgleich. Mainz-Trainer Urs Fischer musste am Spielfeldrand lachen, dass seine Mannschaft den 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben hat.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SC Freiburg - Hamburger SV 2:1 und 1. FC Heidenheim - 1. FC Köln 2:2.