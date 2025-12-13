Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) - Am 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen und damit etwas Abstand auf die Abstiegsränge bekommen. In der Tabelle gehen die Niedersachsen hoch auf Rang 13, Gladbach fällt auf Position 11.

Die Gäste traten von Beginn an äußerst dominant auf und setzten die Fohlen früh unter Druck. Bereits mit dem ersten Torschuss ging Wolfsburg in Führung: Nach einem Flugball von Lovro Majer nahm Patrick Wimmer die Kugel im Strafraum an, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und traf aus kurzer Distanz wuchtig zur frühen Führung (4. Minute).

Auch danach blieben die Niedersachsen spielbestimmend, während Gladbach große Probleme im Spielaufbau hatte. Erst nach rund 20 Minuten kamen die Hausherren besser in die Partie und glichen etwas überraschend aus. Eine scharfe Flanke von Gio Reyna verlängerte Wolfsburgs Koulierakis unglücklich per Hinterkopf ins eigene Tor (22.). Die Hoffnung der Borussia währte jedoch nur kurz. Wolfsburg ließ sich nicht beeindrucken und schlug prompt zurück: Nach einer unzureichend geklärten Flanke landete der Ball bei Mohamed Amoura, der aus zentraler Position eiskalt zum 2:1 vollstreckte (30.).

Die Unsicherheit in der Gladbacher Defensive nutzten die Gäste weiter gnadenlos aus. Nach einem kapitalen Aufbaufehler der Hausherren drang Eriksen über rechts in den Strafraum ein und legte quer auf Wimmer, der aus kurzer Distanz seinen Doppelpack schnürte und den Halbzeitstand von 3:1 herstellte (34.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, Wolfsburg hätte zu diesem Zeitpunkt sogar noch höher führen können.

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der VfL reifer und strukturierter. Mönchengladbach fand kaum Mittel, um dauerhaft Druck zu erzeugen, während Wolfsburg immer wieder gefährlich umschaltete. Mehrere weitere Treffer der Gäste wurden wegen Abseitsstellungen nach VAR-Überprüfung aberkannt, unter anderem ein vermeintliches Tor von Majer. Auf der anderen Seite scheiterte Gladbachs Engelhardt mit der besten Chance der zweiten Halbzeit am Pfosten (80.).

In der Schlussphase bemühten sich die Fohlen zwar um Ergebniskosmetik, doch zwingend wurde es nur selten. Ein möglicher Anschlusstreffer nach einem Abstauber von Tabaković zählte ebenfalls nicht. So blieb es beim verdienten 3:1-Auswärtssieg für Wolfsburg, das mit einer konzentrierten und effizienten Leistung die Serie der zuletzt formstarken Gladbacher beendete.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0, St. Pauli - Heidenheim 2:1, Hoffenheim - Hamburger SV 4:1.