Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am 32. und damit vor-vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin im Kellerduell gegen den 1. FC Köln mit einem 2:2 unentschieden gespielt.

In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Union Berlin hatte die erste große Möglichkeit, als Kemlein nach einem Patzer von Schwäbe im Spielaufbau knapp am Tor vorbeischoss. Doch die Kölner nutzten ihre Chancen besser und gingen in der 33. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Marius Bülter in Führung.

Nach der Pause versuchte Union Berlin, den Druck zu erhöhen, konnte jedoch die kompakte Kölner Abwehr nicht überwinden. Die Gäste aus Köln blieben bei Kontern gefährlich und belohnten sich mit dem zweiten Treffer durch Said El Mala in der 61. Minute.

Dann aber fehlten den Kölnern das Konzept, mit der Führung umzugehen: Tom Rothe kam in der 73. Minute mit dem Anschlusstreffer, Livan Burcu legte in der 89. Minute nach - und es war wieder ausgeglichen. Beide Mannschaften sind noch nicht sicher durch, Union auf Rang 12, Köln direkt dahinter auf der 13.

Im parallel ausgetragenen Duell zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Heidenheim überraschten die Gäste den frischgebackenen Meister aus München mit einer engagierten Leistung und erkämpften sich ein 3:3.

Offenbar wollten die Bayern den Tabellenletzten mit einer Art B-Mannschaft abfertigen, aber das ging zunächst einmal schief: In der 22. Minute ging Heidenheim durch Budu Zivzivadze in Führung, der nach einem Eckstoß den Ball aus kurzer Distanz ins Netz beförderte, neun Minuten später erhöhte Eren Dinkci auf 2:0, nachdem er einen langen Ball geschickt an Torhüter Urbig vorbeilegte und ins leere Tor einschob.

Die Bayern fanden erst kurz vor der Pause durch Leon Goretzka zurück ins Spiel, in der 44. Minute verwandelte dieser einen Freistoß sehenswert in den linken oberen Winkel und verkürzte auf 1:2. Nach der Halbzeitpause erhöhten die Bayern den Druck und kamen in der 57. Minute erneut durch Goretzka zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Olise setzte sich Goretzka im Strafraum durch und traf mit dem Knie zum 2:2.

Die Münchner wollten die Blamage mit allen Mitteln vermeiden und wechselten brutal ein, Joshua Kimmich und Harry Kane sollten es richten. Stattdessen traf aber erst einmal Heidenheims Budu Zivzivadze in der 76. Minute mit einem Traumtor. Am Ende brachte Michael Olise mit der letzten Aktion in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für die Münchner. Pech für die Heidenheimer, die einen Sieg gebraucht hätten, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft noch sichern zu können. Nun steigen sie sicher ab, wenn St. Pauli und Wolfsburg jeweils am Sonntag gewinnen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hoffenheim - Stuttgart 3:3, Bremen - Augsburg 1:3, Frankfurt - Hamburg 1:2.