18-Jähriger in Österreich wegen Anschlagsplänen festgenommen

Wien (dts Nachrichtenagentur) – Ein 18-jähriger Österreicher mit mazedonischen Wurzeln ist in der Steiermark festgenommen worden. Er stehe im Verdacht, Anschlagspläne auf die westliche Gesellschaft vorbereitet zu haben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Nach einem Hinweis aus dem Ausland ermittelte das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Steiermark gegen den Mann. Der in Bruck-Mürzzuschlag lebende Verdächtige soll sich im Internet mit Bombenbauplänen beschäftigt und Kontakt zu einer islamischen Terrororganisation im Ausland gehabt haben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Der 18-Jährige wurde am Sonntag bei der Einreise nach Österreich festgenommen. Bei seiner Vernehmung beschwichtigte er die Absichten von Anschlagsplänen. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert und befindet sich bis auf Weiteres in Haft. Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde bereits gestellt.