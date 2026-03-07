Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - Der SV Darmstadt 98 hat sich am Samstag mit einem 2:0-Heimsieg gegen die KSV Holstein Kiel eindrucksvoll zurückgemeldet und ist auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga vorgerückt. Die Darmstädter nutzten ihre numerische Überlegenheit nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kiels Marcus Müller in der 25. Minute konsequent aus.

Isac Lidberg brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung, nachdem er Torhüter Weiner umkurvte und den Ball ins leere Tor schob. Nur vier Minuten später erhöhte Niklas Schmidt auf 2:0, als er nach Vorarbeit von Marseiler aus mittiger Strafraumlage traf.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Kiel mutig begonnen und sich durch Kelati eine frühe Großchance erarbeitet, die jedoch von Vukotic auf der Linie geklärt wurde. Nach der Gelb-Roten Karte für Müller übernahmen die Darmstädter die Kontrolle, konnten jedoch bis zur Pause keine zwingenden Chancen herausspielen.

Nach der Pause zeigte sich Darmstadt deutlich verbessert und drängte auf weitere Tore. Schmidt traf in der 50. Minute den Pfosten, bevor er zwei Minuten später das 2:0 erzielte. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen und ließen den dezimierten Kielern kaum Raum zur Entfaltung. Eine weitere Großchance durch Schmidt in der 58. Minute blieb ungenutzt, und die Offensivbemühungen der Darmstädter nahmen in der Folge ab.

Holstein Kiel konnte seine einzige nennenswerte Chance zum Anschlusstreffer in der 80. Minute nicht nutzen, als Therkelsen den Ball über das Tor schoss. Darmstadt brachte den Sieg souverän über die Zeit und kann nun mit Selbstvertrauen in das nächste Spiel gegen den 1. FC Magdeburg gehen. Holstein Kiel hingegen muss sich auf das kommende Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg vorbereiten.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag des 25. Spieltags: Paderborn - Braunschweig 1:1 und Nürnberg - Düsseldorf 0:1.