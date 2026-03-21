Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - In der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und Schalke 04 am Samstagabend mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Moussa Sylla brachte die Gäste aus Schalke in der 44. Minute nach einer Ecke von Aouchiche in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn Isac Lidberg glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für die Darmstädter aus. Ein langer Ball von Richter fand Pfeiffer, der im Kopfballduell die Vorlage für Lidberg lieferte. Der Schwede traf aus der Drehung unhaltbar in die kurze Ecke.

Die zweite Halbzeit begann mit Druck der Darmstädter, die mehrere Ecken herausspielten, jedoch ohne Erfolg blieben. Schalke hatte durch Aouchiche eine gute Möglichkeit, doch der Darmstädter Torhüter Schuhen parierte stark. Im weiteren Verlauf des Spiels neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld, wobei Darmstadt mehr vom Spiel hatte.

In der 62. Minute verhinderte Karius, der Torhüter von Schalke, mit einem starken Fußreflex den Rückstand, als Hornby frei vor ihm auftauchte. Die Schalker Defensive stand unter Druck, doch sie hielten dem Ansturm der Darmstädter stand. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:1, was für Schalke bedeutet, dass sie virtuell an die Tabellenspitze klettern, während Darmstadt auf Rang vier bleibt.

Das Spiel war geprägt von hohem Tempo und intensivem Kampf, wobei beide Teams sich keinen Zentimeter schenkten. Überschattet wurde die Partie von der Verletzung von Luca Marseiler, der in der ersten Halbzeit vom Platz getragen werden musste. Trotz der vielen Unterbrechungen und der intensiven Zweikämpfe blieb es letztlich bei der Punkteteilung.