Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des sechsten Spieltags der 2. Bundesliga haben sich Dynamo Dresden und Hannover 96 2:2 getrennt.

In einer wilden ersten Hälfte lieferten sich beide Teams einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Zunächst konnte Benedikt Pichler die Gäste in der elften Minute in Führung bringen. Danach ging zunächst nicht viel in der Offensivabteilung der SGD, aber durch ein Eigentor von Virgil Ghizä (35. Minute) und einen Treffer von Nils Fröling (41. Minute) drehten die Sachsen auf einmal die Partie. Hannover konnte aber noch vor der Pause durch Noël Aséko ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel sorgte vor allem ein Platzverweis für veränderte Kräfteverhältnisse im Spiel. Der Dresdner Vinko Sapina wollte einen Gegenspieler in der 54. Minute im Mittelfeld stoppen und erwischte ihn dabei mit offener Sohle am Sprunggelenk – dafür sah er glatt Rot. In Unterzahl hielten die Hausherren aber gut dagegen und konnten den Punktgewinn über die Zeit verteidigen.

Durch das Unentschieden rutschen die 96er auf den dritten Tabellenplatz ab, während die SGD auf den 14. Rang vorrückt. Für Hannover geht es am kommenden Sonntag gegen Bielefeld weiter, Dynamo ist schon am Freitag in Darmstadt gefordert.

Die weiteren Ergebnisse von Sonntagnachmittag: Holstein Kiel – Karlsruher SC 3:0, Fortuna Düsseldorf – SV Darmstadt 98 0:3.