Dresden (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 22. Zweitligaspieltags hat Dynamo Dresden im eigenen Stadion 1:2 gegen Elversberg verloren.

Dresden begann engagiert und nutzte seine erste klare Möglichkeit zur Führung: Alexander Rossipal traf in der 12. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss ins lange Eck zum 1:0. Die Mannschaft von Thomas Stamm blieb in der Folge tonangebend und hatte sogar einen weiteren Treffer durch Jason Ceka erzielt, der jedoch wegen einer knappen Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt wurde. Insgesamt wirkten die Sachsen im ersten Durchgang präsenter und kontrollierter, während Elversberg offensiv nur sporadisch gefährlich wurde.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich das Team von Vincent Wagner deutlich. In der 58. Minute gelang Nicholas Mickelson nach einem langen Ball und einem überlegten Abschluss ins lange Eck der Ausgleich. In der Schlussphase drehte Elversberg die Partie komplett: Nachdem Dresden den Ball nicht konsequent klären konnte, reagierte Lukas Petkov am schnellsten und schob zum 2:1 für die Gäste ein (78.).

Dynamo warf in der hektischen Schlussphase alles nach vorne und kam zu guten Chancen, unter anderem vergab Christoph Daferner aus kürzester Distanz den möglichen Ausgleich. Ein weiterer Treffer für Elversberg in der Nachspielzeit wurde wegen eines Handspiels nach VAR-Check aberkannt. Trotz acht Minuten Nachspielzeit und zahlreicher hoher Bälle in den Strafraum gelang Dresden kein Tor mehr.

Unterm Strich zeigte Elversberg eine klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und nutzte seine Möglichkeiten effizient, während Dresden über weite Strecken auf Augenhöhe spielte, im Abschluss jedoch nicht konsequent genug war.