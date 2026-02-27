Düsseldorf/Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Fortuna Düsseldorf hat zum Auftakt des 24. Spieltags der 2. Bundesliga den VfL Bochum mit 2:1 besiegt, während Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98 mit 3:1 gewonnen hat.

In der Merkur-Spiel-Arena erwischten die Gastgeber den zielstrebigeren Start und belohnten sich kurz vor der Pause. In der 45. Minute traf Cedric Itten nach einer Flanke von rechts per Kopf zum 1:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Düsseldorf zunächst effizient. In der 57. Minute erhöhte Florent Muslija mit einem präzisen Distanzschuss in den Winkel auf 2:0. Bochum gab jedoch nicht auf. Der eingewechselte Farid Alfa-Ruprecht verkürzte in der 79. Minute nach einer Hereingabe von Oliver Olsen auf 2:1 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Trotz mehrerer Offensivwechsel gelang den Gästen kein weiterer Treffer mehr.

Im Rudolf-Harbig-Stadion entschied eine turbulente Phase kurz vor dem Halbzeitpfiff die Partie zugunsten der Hausherren. Zunächst brachte Vincent Vermeij Dresden in der 45. Minute per Kopf in Führung. Nur zwei Minuten später legte derselbe Spieler nach und erzielte das 2:0 mit einem Direktschuss aus zentraler Position.

Darmstadt musste nach einer Roten Karte gegen Patric Pfeiffer in Unterzahl weiterspielen und geriet weiter unter Druck. In der 81. Minute nutzte Christoph Daferner einen Abpraller und traf zum 3:0. In der 90. Minute stellte Yosuke Furukawa nach einer Standardsituation auf 3:1. Während Dresden wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte, verpasste Darmstadt die Chance, im Aufstiegsrennen weiter Druck auszuüben.