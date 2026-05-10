Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 33. Spieltags der 2. Bundesliga hat die SV Elversberg 1:3 bei Fortuna Düsseldorf verloren und damit eine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg verpasst.

Bereits in der 26. Minute brachte ein Eigentor von Florian Le Joncour die abstiegsbedrohten Hausherren in Führung. Cedric Itten erhöhte kurz vor der Halbzeitpause in der 44. Minute auf 2:0, als er nach einem Konter aus kurzer Distanz traf. In der zweiten Halbzeit sorgte Itten dann in der 51. Minute mit einem Lupfer über den Torwart für die Vorentscheidung. Elversberg fand sehr lange kein Mittel, um die Abwehr der Fortunen ernsthaft zu gefährden. Erst in der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Tim Oberdorf noch für etwas Ergebniskosmetik.

In der Tabelle steht Elversberg trotz der Niederlage punktgleich mit Hannover und Paderborn auf dem zweiten Platz. Dank des besseren Torverhältnisses gehen die Saarländer mit der besten Ausgangslage in das Fernduell um den Aufstieg am letzten Spieltag. Düsseldorf klettert wiederum auf den 15. Rang. Am letzten Spieltag erwartet die Fortuna ein direktes Kellerduell mit der SpVgg Greuther Fürth.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1, Preußen Münster - SV Darmstadt 98 1:1. Der Punktgewinn reichte Münster nicht mehr, um den Abstieg zu verhindern.