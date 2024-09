2. Bundesliga: Fortuna schockt Köln im Derby spät

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln im Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf 2:2 unentschieden gespielt.

Im ersten Durchgang erspielten sich die Gäste eine sichtbare Feldüberlegenheit und gingen folgerichtig in der 21. Minute durch Eric Martel in Führung. Die Freude der Kölner währte allerdings nur kurz. Vier Minuten später nutzte der Tabellenführer seine erste große Chance direkt zum Ausgleich. Emmanuel Iyoha traf nach Vorarbeit von Tim Rossmann zum 1:1. An den spielerischen Kräfteverhältnissen änderte sich anschließend jedoch wenig. Der FC blieb dominant, konnte aber vor der Pause nicht erneut vorlegen.

Nach dem Seitenwechsel ging es mit der gleichen Spielstatik weiter. In der 61. Minute belohnten sich die Kölner nach einer sehenswerten Kombination aus der eigenen Abwehrreihe heraus mit der erneuten Führung durch Linton Maina. Von den Gastgebern kam bis zur Nachspielzeit insgesamt zu wenig, dann rutschte aber eine Flanke von Jona Niemiec ins Tor.

Durch den späten Ausgleich verteidigen die Düsseldorfer die Tabellenführung zunächst. Der FC, der erneut zu viele Chancen liegen ließ, rutscht dagegen auf Rang 9 ab.

Am kommenden Spieltag ist die Fortuna bereits am Freitag in Fürth gefordert. Die Kölner haben dann am Sonntag mit dem Karlsruher SC die nächste schwere Aufgabe vor sich.

Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: 1. FC Nürnberg – Hertha BSC 0:2, Eintracht Braunschweig – Greuther Fürth 2:0.