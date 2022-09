Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – In der 2. Bundesliga hat Hamburg am 7. Spieltag gegen Karlsruhe mit 1:0 gewonnen. Der KSC war durchaus stark und wagte immer wieder Angriffe, der HSV war stärker. Ludovit Reis erzielte in der Samstagabendpartie den Siegtreffer in der 43. Minute mit einer regelrechten Einzelleistung.

In der Tabelle rückt Hamburg damit wieder hoch auf den zweiten Tabellenrang, Karlsruhe rutscht nach zuletzt drei Siegen in Folge jetzt auf Position neun.