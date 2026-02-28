Bielefeld/Kaiserslautern/Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Hannover 96 hat sich am 24. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld durchgesetzt.

Das entscheidende Tor fiel in der 63. Minute durch einen Handelfmeter, den Enzo Leopold sicher verwandelte. Der Bielefelder Torwart Kersken sprang in die falsche Ecke, sodass der Ball ungehindert ins Netz ging.

Das Spiel begann mit einer starken Phase der Bielefelder, die Hannover in der Anfangsphase kaum aus der eigenen Hälfte ließen. Doch mit zunehmender Spielzeit fand Hannover besser ins Spiel und erarbeitete sich mehr Ballbesitz und Chancen. Trotz der Bemühungen der Arminen blieb es beim knappen Vorsprung für die Gäste, die sich letztlich als effizienter erwiesen.

Parallel trennten sich Holstein Kiel und SV Elversberg mit einem 1:1-Unentschieden. Elversberg ging in der 61. Minute durch David Mokwa in Führung, doch Kiel glich nur zwei Minuten später durch Jonas Therkelsen aus.

Der 1. FC Kaiserslautern unterlag dem SC Paderborn 07 mit 1:2, wobei das erste Tor des Spiels durch einen direkten Freistoß von Calvin Brackelmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel. Filip

Bilbija erhöhte kurz vor Schluss, Kenny Prince Redondo konnte noch verkürzen.