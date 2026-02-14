Berlin/Braunschweig/Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Hannover 96 hat sich am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 3:2-Sieg gegen Hertha BSC durchgesetzt.

Bereits in der achten Minute brachte Boris Tomiak die Gäste in Führung, nachdem er eine Flanke von Leopold verwertete. Benjamin Källman erhöhte in der 29. Minute auf 2:0, bevor Noah Weißhaupt in der 71. Minute den dritten Treffer für Hannover erzielte. Hertha konnte durch einen Handelfmeter von Fabian Reese in der 53. Minute und einen Treffer von Julian Eitschberger in der Nachspielzeit nur jeweils verkürzen.

In Braunschweig endete das Parallelspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem SV Darmstadt 98 mit einem 2:2-Unentschieden. Braunschweig ging durch einen Foulelfmeter von Mehmet Aydin in der 41. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Johan Gomez auf 2:0. Darmstadt kämpfte sich jedoch zurück und glich durch zwei Treffer von Matej Maglica in der 56. und 78. Minute aus.

Der 1. FC Kaiserslautern gewann derweil sein Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Semih Sahin in der 10. Minute per Kopfball nach einer Ecke. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, da beide Mannschaften ihre Möglichkeiten nicht konsequent nutzten.