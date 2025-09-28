Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 7. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 Arminia Bielefeld mit 3:1 besiegt.

Nachdem ein frühes Tor der Hannoveraner wegen einer hauchzarten Abseitsstellung wieder aberkannt wurde, gingen die Gäste aus Ostwestfalen in der 35. Minute durch Joel Felix in Führung. Beide Mannschaften begegneten sich im ersten Durchgang größtenteils auf Augenhöhe.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Hausherren den Druck und konnten das Spiel mit einem Doppelschlag drehen. Innerhalb von zwei Minuten sorgten Husseyn Chakroun und Hayate Matsuda für die niedersächsische Führung. Anschließend kontrollierte 96 die Partie weitgehend und machte in Person von Boris Tomiak per Elfmeter alles klar. In der ersten Halbzeit hatte der Verteidiger noch einen Strafstoß verschossen.

Mit dem Dreier bleibt Hannover auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze: Darmstadt, Elversberg und Hannover bilden punktgleich das Führungstrio. Auch die Arminen dürften mit ihrer bisherigen Punkteausbeute zufrieden sein. Der Aufsteiger rangiert mit zehn Punkten im Mittelfeld.

Parallel dazu schlug Hertha BSC den 1. FC Nürnberg 3:0, Braunschweig verlor bei Preußen Münster mit 1:3.