2. Bundesliga: Hannover gewinnt in Magdeburg – Platz 2

Bochum (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des zehnten Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 3:0 beim 1. FC Magdeburg gewonnen.

Nachdem die Hausherren zunächst früh eine Großchance liegengelassen hatten, konnten in der 13. Minute die Gäste durch ein Tor von Andreas Voglsammer in Führung gehen. Und knapp zehn Minuten später war es wieder Voglsammer, der für die Hannoveraner nachlegte. Magdeburg erarbeitete sich danach zwar Feldvorteile, blieb aber erfolglos.

Nach dem Seitenwechsel blieb der FCM dann zunächst harmlos. Obwohl sie später immer besser ins Spiel kamen, waren es in der 75. Minute schließlich die 96er, die den Deckel drauf machten: Joker Havard Nielsen sorgte für den letzten Treffer des Spiels.

Hannover rückt durch den Sieg auf den zweiten Rang vor, während die Magdeburger auf den neunten Platz abrutschen. Für die Sachsen-Anhalter geht es am kommenden Sonntag in Kaiserslautern weiter, Hannover ist am Samstag gegen den KSC gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV Darmstadt 98 – SSV Ulm 1846 1:1, Eintracht Braunschweig – Preußen Münster 1:1.