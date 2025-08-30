2. Bundesliga: Hannover siegt auch in Kiel – Platz eins gefestigt

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Auch am 4. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 keine Punkte liegen lassen. Gegen Kiel drehten die Niedersachsen am Samstag die Partie und gewannen nach Rückstand doch noch mit 2:1. Mit vier Siegen in vier Spielen ist Hannover damit klar auf Platz eins der Tabelle, gefolgt von Elversberg und Bielefeld – Kiel rutscht auf Rang 13.

Phil Harres brachte die Gastgeber an der Förde in der 21. Minute nach einer präzisen Flanke von Tolkin zunächst in Führung. Kiel verteidigte kompakt und ließ Hannover lange kaum zur Entfaltung kommen. Erst nach einer druckvollen Phase kurz vor der Pause kam 96 gefährlich auf, Neubauer traf dabei aber zunächst nur die Latte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hannover deutlich verbessert: Virgil Ghița köpfte in der 62. Minute nach einer Ecke zum Ausgleich ein, Joker Benjamin Källman sorgte nur sieben Minuten später mit einem weiteren Kopfballtreffer nach einem Freistoß für die 2:1-Führung (69.). Kiel wechselte in der Schlussphase offensiv, kam aber nicht mehr entscheidend vor das Tor.

Die weiteren Ergebnisse aus der 2. Liga vom frühen Samstagnachmittag: VfL Bochum – Preußen Münster 1:2 und Eintracht Braunschweig – Arminia Bielefeld 1:1.