Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - Hannover 96 hat sich im Verfolgerduell der 2. Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 mit 2:0 durchgesetzt.

Die Niedersachsen zeigten eine überzeugende Leistung und sicherten sich durch Tore von Maurice Neubauer in der 14. Minute und Stefan Teitur Thordarson in der 56. Minute den verdienten Sieg. Darmstadt fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste und blieb über weite Strecken harmlos.

Das Spiel begann mit einer starken Phase der Hannoveraner, die früh Druck aufbauten und in der 14. Minute durch Neubauer in Führung gingen. Pichler legte im Fallen quer, und Neubauer traf mit einem flachen Linksschuss ins rechte untere Eck. Darmstadt bemühte sich, ins Spiel zu finden, doch die Gäste aus Hannover blieben die dominierende Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Hannover den Druck und kam in der 56. Minute zum zweiten Treffer. Thordarson nutzte einen schnell ausgeführten Freistoß von Taibi, scheiterte zunächst an Schuhen, setzte aber im Nachschuss per Kopf erfolgreich nach. Die Darmstädter haderten mit der Freigabe des Freistoßes, konnten jedoch keine Wende mehr herbeiführen.

Trotz einiger Wechsel und taktischer Umstellungen gelang es Darmstadt kaum, die Hannoveraner Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Hannover verteidigte konsequent und ließ erst spät ein paar Chancen zu. Der Sieg bringt Hannover vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz, während Darmstadt einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss.