Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 10. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Hamburger SV bei Hannover 96 mit 2:1 gewonnen und mit dem achten Auswärtssieg in Folge den Abstand auf die Verfolger aufrecht erhalten. Dabei war Hannover durch Treffer von Sei Muroya in der 4. Minute in Vorleistung gegangen, ein Eigentor durch Julian Börner (15. Minute) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich, erst in der Nachspielzeit erzielte Hamburgs Ransford Königsdörffer den Entscheidungstreffer (90. Minute). Die parallel ausgetragene Partie SC Paderborn 07 – SV Darmstadt 98 endete 1:2, was bedeutet, dass Darmstadt jetzt mit drei Punkten Abstand auf Rang zwei der Tabelle rangiert.

Paderborn ist mit zwei weiteren Punkten Abstand auf Position drei, dahinter Hannover auf vier.