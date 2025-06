2. Bundesliga: Köln steigt auf – Elversberg spielt Relegation

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Köln spielt in der kommenden Saison wieder in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Geißböcke sicherten sich am Sonntag am letzten Spieltag der Saison nach dem HSV das zweite direkte Aufstiegsticket und überholten die Hamburger sogar noch.

Letztendlich setzten sie sich mit 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern durch, was aufgrund eines 2:3 des HSV bei der SpVgg Greuther Fürth für die Zweitligameisterschaft reichte. In der Relegation gegen Erstligist Heidenheim hat unterdessen der SV Elversberg noch die Chance, sich den Aufstieg zu sichern. Die Saarländer gewannen am letzten Spieltag 2:1 beim FC Schalke 04, was zum dritten Platz reichte.

Im Abstiegskampf standen vor dem letzten Spieltag bereits Regensburg und Ulm als direkte Absteiger fest. In der Relegation wird es für Braunschweig noch um den Klassenerhalt gehen. Dort müssen sie gegen den 1. FC Saarbrücken aus der 3. Liga antreten. Allerdings müssen sie zuvor die 1:4-Klatsche gegen den 1. FC Nürnberg vom letzten Spieltag verarbeiten.

Alle Ergebnisse des 34. Spieltags der 2. Bundesliga von Sonntag: 1. FC Köln – 1. FC Kaiserslautern 4:0, SV Darmstadt 98 – Jahn Regensburg 2:1, Karlsruher SC – SC Paderborn 07 3:0, SpVgg Greuther Fürth – Hamburger SV 3:2, Hertha BSC – Hannover 96 1:1, FC Schalke 04 – SV Elversberg 1:2, 1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf 4:2, Eintracht Braunschweig – FC Nürnberg 1:4, SSV Ulm 1846 – Preußen Münster 2:2.