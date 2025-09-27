Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Der Karlsruher SC hat sich in einem chancenreichen Zweitligaspiel am 7. Spieltag mit 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg durchgesetzt. Das entscheidende Tor fiel in der 84. Minute, als Christoph Kobald nach einem Freistoß von Marvin Wanitzek per Kopf traf. Der Magdeburger Torhüter Reimann konnte dem platzierten Kopfball ins linke Eck nur hinterherschauen.

Bereits in der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften mehrere Chancen, doch es fehlte an der nötigen Präzision im Abschluss. Magdeburg hatte dabei die etwas besseren Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Besonders Atik vergab kurz vor der Pause eine Großchance, als er aus fünf Metern knapp am Tor vorbeischoss.

In der zweiten Halbzeit ging es offensiv munter weiter, doch beste Gelegenheiten wurden ausgelassen. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, doch Magdeburg konnte den Rückstand nicht mehr egalisieren. Der Sieg sicherte dem KSC wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze, während der FCM mit der fünften Niederlage in Folge am Tabellenende bleibt.

In den Parallelspielen setzte sich der SC Paderborn gegen dezimierte Pfälzer vom 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 durch, die SV Elversberg gewann gegen Holstein Kiel zeitgleich durch einen Elfmeter auf den letzten Drücker 1:0.