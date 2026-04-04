Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Magdeburg hat am 28. Spieltag der zweiten Bundesliga einen wichtigen 4:1-Sieg gegen den VfL Bochum eingefahren. Bereits in der 7. Minute brachte Lubambo Musonda die Gastgeber mit einem Kopfball in Führung, nachdem er eine Flanke von Bockhorn verwertete. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Baris Atik auf 2:0, indem er einen langen Pass von Mathisen gekonnt verarbeitete und den Ball ins rechte Eck schob.

Nach der Pause zeigte Bochum ein anderes Gesicht und kam durch Philipp Hofmann in der 56. Minute zum Anschlusstreffer. Hofmann drehte sich im Strafraum geschickt um seinen Gegenspieler und traf flach in die linke Ecke. Doch Magdeburg ließ sich nicht beirren und stellte durch einen Doppelpack von Mateusz Zukowski in der 71. und 73. Minute den alten Abstand wieder her. Zukowski nutzte zunächst einen Konter, um aus kurzer Distanz einzuschieben, und traf wenig später nach einem Querpass von Tachie aus 15 Metern in die linke Ecke.

In der Schlussphase wechselten beide Trainer mehrfach, um frische Kräfte zu bringen und Spieler für den Saisonendspurt zu schonen. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es beim klaren Sieg für Magdeburg, das mit diesem Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte. Bochum hingegen verpasste die Chance, sich weiter von den unteren Tabellenrängen abzusetzen.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Kaiserslautern - Düsseldorf 3:0 und Bielefeld - Darmstadt 2:1.