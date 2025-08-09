2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt Elb-Clasico in Dresden

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Am 2. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg im Elb-Clasico gegen Dynamo Dresden einen 2:1-Auswärtssieg errungen.

Die Partie begann mit einem Kopfballtor von Jean Hugonet, der eine Ecke von Atik verwertete. Dresden konnte durch Christoph Daferner ausgleichen, doch Martijn Kaars brachte die Gäste kurz vor der Halbzeitpause erneut in Führung.

In der zweiten Halbzeit drängte Dresden auf den Ausgleich, doch die Magdeburger Abwehr hielt stand. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten und einer intensiven Schlussphase gelang es Dynamo nicht, die oft gut organisierte Defensive der Gäste zu überwinden. Die vermeintliche Vorentscheidung durch Kaars wurde derweil wegen einer hauchzarten Abseitsstellung wieder aberkannt.

Die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch letztlich war es die Effizienz der Magdeburger, die den Unterschied ausmachte. Der Sieg bringt Magdeburg die ersten Punkte der neuen Saison, während Dresden nach der zweiten Niederlage in Folge schon zum Saisonstart unter Druck gerät.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: Fortuna Düsseldorf – Hannover 96 0:2 und Eintracht Braunschweig – Greuther Fürth 3:2.