2. Bundesliga: Magdeburg verliert trotz Überzahl gegen Braunschweig

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des ersten Spieltags der neuen Zweitliga-Saison hat der 1. FC Magdeburg trotz langer Überzahl 0:1 gegen Eintracht Braunschweig verloren.

Obwohl sich beide Teams in der ersten Halbzeit eine intensive Auseinandersetzung mit mehreren guten Chancen lieferten, gingen sie ohne Treffer in die Kabine. Die Hausherren scheiterten sogar zweimal nur am Aluminium.

Auch nach dem Seitenwechsel wirkten die Gastgeber etwas präsenter. Ab der 55. Minute mussten die Gäste zudem in Unterzahl spielen, nachdem Kevin Ehlers die Rote Karte gesehen hatte. Er war mit gestrecktem Bein in einen Zweikampf und hatte seinen Gegenspieler mit offener Sohle abgeräumt.

Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit konnten die Sachsen-Anhalter aber nicht in Führung gehen. Stattdessen schockte Mehmet Aydin den FCM in der 82. Minute mit einem Traumtor. Er zog dabei aus 30 Metern mit rechts ab – der Aufsetzer landete im Tor. Eine Antwort der Hausherren blieb aus.

Für die Magdeburger geht es am Samstag in Dresden weiter, Braunschweig ist zeitgleich gegen Fürth gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SpVgg Greuther Fürth – Dynamo Dresden 3:2, Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern 1:0.