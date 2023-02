Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Am 20. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn 07 bei Hannover 96 mit 4:3 gewonnen. Paderborn rückt damit auf Rang vier der Tabelle, Hannover bleibt vorerst auf Platz sieben. Die Niedersachsen waren eigentlich gleich in den ersten Minuten durch einen Doppelpack von Cedric Teuchert (2. und 4. Minute) in Führung gegangen, Paderborn brachte aber noch weitere zwei Minuten später den Anschluss durch Robert Leipertz (6.), und nachdem von Florent Muslija in der 26. Minute verwandelten Elfmeter war die Partie schon wieder ausgeglichen.

In der 2. Halbzeit wollten die Gäste noch mehr: Robert Leipertz (55.) und Sirlord Conteh (71. Minute) drehten die Partie endgültig für Paderborn, Hannovers Maximilian Beier (83. Minute) konnte nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: KSV Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg 2:3 und 1. FC Nürnberg – Jahn Regensburg 1:0.