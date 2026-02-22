Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 23. Spieltags der 2. Bundesliga hat der SC Paderborn 5:2 gegen Hertha BSC gewonnen.

Die Paderborner gingen früh in Führung und dominierten die erste Halbzeit, die sie mit einem 3:1-Vorsprung beendeten. Sebastian Klaas eröffnete den Torreigen in der 7. Minute, gefolgt von Treffern von Tjark Scheller (20. Minute) und Nick Bätzner (45. Minute). Hertha konnte zwischenzeitlich durch Luca Schuler (39. Minute) verkürzen, doch die Gastgeber blieben überlegen.

In der zweiten Halbzeit setzte Paderborn seinen offensiven Plan fort und erhöhte durch Mika Baur per Elfmeter (65. Minute) und Raphael Obermair (68. Minute). Hertha gelang es kurz darauf, durch Josip Brekalo noch einen weiteren Ehrentreffer zu erzielen, doch die Berliner konnten das Spiel nicht mehr drehen. Der Abstand war schon zu groß, und die Hausherren sicherten sich den verdienten Sieg.

Paderborn rückt nach dem Sieg auf den vierten Tabellenplatz vor, während die Berliner auf den siebten Rang abrutschen. Für die Ostwestfalen geht es am kommenden Samstag beim 1. FC Kaiserslautern weiter, die Hauptstädter sind am Tag darauf gegen Nürnberg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Preußen Münster - 1. FC Kaiserslautern 2:3, Hannover 96 - Dynamo Dresden 0:0.