Paderborn/Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Paderborn 07 hat sich am 33. Spieltag der 2. Bundesliga nach einem zwischenzeitlichen Rückstand noch ein 2:2 gegen den Karlsruher SC gesichert.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 20. Minute in Führung. Nach mehreren Aktionen im Strafraum reagierte Filip Bilbija am schnellsten und traf zum 1:0. Karlsruhe arbeitete sich danach zunehmend in die Partie und kam vor der Pause bereits zu guten Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel blieb Paderborn zunächst gefährlicher, verpasste jedoch den zweiten Treffer. Stattdessen schlugen die Gäste innerhalb weniger Minuten doppelt zu: Fabian Schleusener erzielte in der 75. Minute den Ausgleich, ehe Shio Fukuda mit einem präzisen Distanzschuss in der 79. Minute das Spiel drehte. Paderborn stemmte sich in der Schlussphase gegen die drohende Niederlage und wurde belohnt. Sebastian Klaas traf in der 85. Minute zum 2:2-Endstand.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Heimspiel der Saison mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen und damit die Negativserie der vergangenen Wochen beendet. Vor heimischer Kulisse legten die Pfälzer früh vor. Marlon Ritter verwandelte in der 15. Minute einen Strafstoß sicher zur Führung. Die Gäste aus Bielefeld zeigten sich anschließend verbessert und erspielten sich mehrere Chancen, ließen diese jedoch ungenutzt.

Mitten in die offensive Phase der Arminia hinein erhöhte Kaiserslautern. Simon Asta wurde in der 29. Minute im Strafraum freigespielt und schob zum 2:0 ein. Nach der Pause bemühten sich die Ostwestfalen um den Anschluss, fanden gegen die kompakte Defensive der Gastgeber aber kaum Lösungen. Kaiserslautern brachte den Vorsprung letztlich ohne größere Probleme über die Zeit.