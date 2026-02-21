Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 mit 5:3 gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen. Damit ist Schalke wieder auf Platz eins der Tabelle, Magdeburg verharrt auf Relegationsplatz 16.

Magdeburg begann mutig und kam bereits in der Anfangsphase zu einem ersten Abschluss. Doch mit zunehmender Spieldauer übernahm Schalke die Kontrolle über Ball und Rhythmus. In der 15. Minute gingen die Hausherren in Führung: Nach einer schnellen Kombination über Kenan Karaman und Edin Dzeko kam der Ball zu Adil Aouchiche, dessen Schuss aus spitzem Winkel unglücklich von Jean Hugonet abgefälscht wurde - 1:0 für Schalke durch ein Eigentor.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später nutzte Alexander Nollenberger einen Abpraller im Strafraum, setzte sich stark durch und traf sehenswert ins lange Eck zum 1:1 (17.). Die Partie blieb lebendig, mit Vorteilen für die Schalker, die vor allem über Edin Dzeko immer wieder gefährlich wurden.

Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber für ihren Aufwand. Aouchiche flankte präzise auf den zweiten Pfosten, wo Dzeko sich robust durchsetzte und per Kopf zum 2:1 traf (39.). Mit dieser knappen Führung ging es in die Kabinen - durchaus verdient, wenn auch nicht ohne defensive Wackler auf Schalker Seite.

Direkt nach Wiederanpfiff wurde es dramatisch. Nach einem Handspiel im Anschluss an eine Ecke entschied Gerach auf Strafstoß für Schalke. Kapitän Kenan Karaman übernahm Verantwortung, verlud den Torhüter und erhöhte auf 3:1 (49.).

Doch Magdeburg zeigte Moral. In der 53. Minute sorgte Mateusz Zukowski mit einem traumhaften Distanzschuss in den rechten Winkel für den 3:2-Anschluss. Kevin Müller war chancenlos - das Spiel war wieder offen.

Schalke reagierte entschlossen. In der 65. Minute setzte Dzeko zu einem starken Solo über die rechte Seite an, behielt im Strafraum die Übersicht und legte mustergültig auf Dejan Ljubicic zurück, der nur noch ins leere Tor einschieben musste - 4:2. Nur drei Minuten später profitierte Karaman von einem zu kurzen Rückpass der Magdeburger Defensive, spritzte dazwischen und stellte frei vor dem Tor auf 5:2 (68.).

Zwischenzeitlich nahm Schalke mehrere Wechsel vor und brachte frische Kräfte. Magdeburg stemmte sich gegen die drohende Niederlage, und in der 83. Minute zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt - diesmal für die Gäste. Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam Zukowski im Zweikampf zu Fall. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte flach zum 5:3 (84.).

In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, doch Schalke spielte die Partie nun abgeklärt zu Ende. Torhüter Reimann verhinderte mit mehreren Paraden eine noch höhere Niederlage, während Magdeburg zunehmend die Kräfte ausgingen. In der Nachspielzeit sah Kenan Karaman nach einem zu späten Einsteigen noch die Gelbe Karte (90.+6), ehe der Schlusspfiff nach insgesamt sechs Minuten Zusatzzeit ertönte.

Fazit: Der FC Schalke 04 gewinnt ein torreiches und phasenweise wildes Spiel mit 5:3. Offensiv präsentierten sich die Gelsenkirchener vor allem dank eines starken Edin Dzeko und eines doppelten Torschützen Kenan Karaman äußerst effizient. Defensiv offenbarte man jedoch erneut Schwächen, die Magdeburg konsequent nutzte. Für die Gäste war es trotz dreier Treffer ein letztlich verdienter, wenn auch kämpferisch respektabler Auftritt ohne Punktgewinn.