Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Am 20. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Schalke 04 beim VfL Bochum mit 0:2 verloren. Damit droht Königsblau die Tabellenführung noch an diesem Wochenende abzugeben, mit Darmstadt und Paderborn kommen dafür gleich zwei Kandidaten infrage. Bochum klettert auf Rang acht.

Das kleine Revierderby begann mit einer starken Bochumer Aktion, die sich bereits in der ersten Minute auszahlen sollte. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite konnte Koji Miyoshi eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz verwerten und den VfL in der 1. Minute in Führung bringen.

Schalke wirkte nach dem frühen Rückstand zunächst nicht geschockt, fand aber kaum Wege, wirklich gefährlich vor das Bochumer Tor zu kommen. Stattdessen bestimmten die Gastgeber das Spiel, agierten clever im Umschaltspiel und sorgten immer wieder über die linke Seite für Gefahr, während die rechte Schalker Abwehrseite anfällig wirkte.

Die Partie blieb insgesamt sehr intensiv und umkämpft, mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Schalke versuchte zwar, das Spiel zu kontrollieren, doch viele ungenaue Zuspiele verhinderten wirkliche Torchancen. Bochum blieb dagegen stets gefährlich, vor allem wenn die Hausherren es schafften, schnell umzuschalten. Es gab einige Unterbrechungen, unter anderem durch Verletzungen nach Zweikämpfen, doch die Bochumer Defensive stand weiterhin sicher.

Kurz vor der Halbzeit erhöhte Bochum erneut: Nach einem Ballverlust der Schalker im eigenen Strafraum starteten die Hausherren einen schnellen Angriff über die linke Seite, den Holtmann mit einem präzisen Pass in die Mitte abschloss. Philipp Hofmann nutzte die Gelegenheit, traf aus kurzer Distanz mit einem platzierten Schuss und sorgte damit in der 43. Minute für das 2:0.

Schalke hatte damit keine echte Antwort mehr vor der Pause, sodass es mit einem klaren Bochumer Vorteil in die Kabinen ging. Das Halbzeitfazit lautete, dass Bochum die bessere Spielkontrolle und die deutlich zwingenderen Chancen hatte, während Schalke kaum in der Lage war, die defensive Stabilität der Gastgeber zu knacken.

Die zweite Halbzeit begann mit mehreren personellen Veränderungen auf beiden Seiten. Bochum brachte unter anderem Farid Alfa-Ruprecht für Gerrit Holtmann, während Schalke Edin Džeko für Mika Wallentowitz einwechselte. In der Anfangsphase nach Wiederanpfiff blieb Bochum weiterhin stabil, während Schalke zunehmend Druck aufbaute. Die Knappen hatten einige Chancen, kamen aber zunächst nicht wirklich gefährlich zum Abschluss, weil die Bochumer Abwehr gut stand und die Wege dicht machte.

Schalke erhöhte in der Folge den Druck und hatte durch Karaman eine gute Möglichkeit, die von Torhüter Horn stark pariert wurde. Auch bei Standardsituationen blieb Bochum wachsam und klärte wiederholt. Die Partie wurde zunehmend hektischer, und Schalke wirkte bemüht, die Partie zu drehen, doch Bochum blieb kompakt und ließ nur wenige echte Torchancen zu. In der Schlussphase gab es einen kurzen Aufschwung der Schalker, als ein Treffer von Dzeko zunächst gezählt schien. Nach VAR-Überprüfung wurde das Tor jedoch zurückgenommen, weil der Ball bei der Annahme zuvor mit der Hand gespielt wurde.

Bochum setzte in den letzten Minuten verstärkt auf Konter und verteidigte den Vorsprung konsequent. Schalke war zwar bemüht, kam aber nicht mehr entscheidend durch. Auf Bochumer Seite gab es ebenfalls Wechsel, um die Defensive zu stabilisieren und den Sieg zu sichern. Insgesamt gelang es den Hausherren, den Vorsprung zu verteidigen und das Spiel unter Kontrolle zu halten, während Schalke in der zweiten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz hatte, aber zu wenig Torgefahr entwickelte, um die Partie noch zu drehen.

Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 für den VfL Bochum, das durch frühe und gut herausgespielte Tore zustande kam. Bochum zeigte sich in diesem Derby offensiv effektiv und defensiv stabil, während Schalke trotz mehr Ballbesitz keine ausreichende Antwort fand.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Braunschweig-Karlsruhe 1:0 und Kiel Fürth 1:2.