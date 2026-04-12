Spiesen-Elversberg/Paderborn/Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat die SV Elversberg gegen den FC Schalke 04 trotz langer Überzahl 1:2 verloren.

Die ersatzgeschwächten Schalker starteten bei den Saarländern druckvoll, ließen der SVE jedoch zu viel Raum in Umschaltsituationen. Elversberg nutzte diesen Platz auch direkt eiskalt aus. Luca Schnellbacher besorgte bereits in der 4. Minute die frühe Führung für die Hausherren. Schalke kämpfte sich zurück und kam noch vor der Pause durch ein Traumtor von Soufiane El-Faouzi zum Ausgleich.

Knapp fünf Minuten nach dem Seitenwechsel mussten die Knappen eine weitere personelle Schwächung hinnehmen. Moussa Ndiaye sah seine zweite gelbe Karte, nachdem eigentlich Lukas Petkov eher ihm auf den Fuß gestiegen war. Wiederum fünf Minuten später erzielte Moussa Sylla jedoch die Führung für die Königsblauen nach einem Konter, die die Führung leidenschaftlich ins Ziel verteidigten.

In Paderborn fand parallel die große Filip-Bilbija-Show statt. Der Angreifer des SCP traf gleich viermal. Dreimal gelang es dem 1. FC Magdeburg durch Tore von Lubambo Musonda, Mateusz Zukowski und Laurin Ulrich jeweils wieder auszugleichen. ein viertes Mal kamen die Magdeburger aber nicht zurück. So blieb es beim 4:3.

Schließlich holte der VfL Bochum einen wichtigen 4:1-Sieg im Abstiegskampf gegen Eintracht Braunschweig. Gerrit Holtmann, Koji Miyoshi und Farid Alfa-Ruprecht holten einen 3:0-Vorsprung heraus. Lino Tempelmann verkürzte kurz vor Schluss noch einmal, doch in der Nachspielzeit stellte Philipp Hofmann den alten Abstand wieder her.

Mit diesen Ergebnissen bleibt Schalke Tabellenführer, während Elverberg aus den Aufstiegsrängen rutscht. Paderborn festigt den zweiten Platz. Bochum hat nun sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Braunschweig rangiert nun auf dem Relegationsrang 16.