Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) - Arminia Bielefeld und der SC Paderborn haben sich am 26. Zweitliga-Spieltag in einem spannenden Ostwestfalen-Duell mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Die Partie begann mit einer frühen Führung für die Gastgeber durch Joel Grodowski in der 24. Minute. Grodowski nutzte eine Flanke von Monju Momuluh und köpfte den Ball ins Netz. Paderborn zeigte sich jedoch kämpferisch und glich in der 53. Minute durch Stefano Marino aus, der nach einem schnellen Umschaltspiel erfolgreich war.

In der 62. Minute brachte Marino die Gäste sogar in Führung, als er einen Pass von Baur im Strafraum verwertete. Doch die Arminia gab nicht auf und kam in der 90. Minute durch einen Elfmeter von Maël Corboz zum Ausgleich. Der Kapitän verwandelte sicher ins linke Eck, während der Paderborner Torhüter in die andere Richtung sprang.

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Wechseln auf beiden Seiten. Beide Mannschaften hatten Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden, doch letztlich blieb es beim gerechten Unentschieden. Arminia Bielefeld bleibt damit weiter im Abstiegskampf, während Paderborn wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen lässt.

Parallel gewann der 1. FC Nürnberg bei Holstein Kiel mit 3:2, während Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf mit 1:0 schlug.