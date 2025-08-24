2. Liga: Dresden gewinnt Aufsteigerduell gegen Bielefeld

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des dritten Spieltags der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden im Duell der Aufsteiger gegen Arminia Bielefeld den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Sachsen setzten sich auswärts bei den Ostwestfalen mit 2:1 durch.

Für den ersten Treffer des Tages sorgte Niklas Hauptmann in der 21. Minute. Mit etwas Glück konnte er dabei den Ball flach in der rechten Ecke unterbringen. Die SGD, die sich auch in den Spielen zuvor offensiv meist ordentlich präsentierte, aber eklatante Schwächen in der Defensive offenbarte, wirkte zumindest im ersten Durchgang auch etwas stabiler.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren allerdings in der 57. Minute durch ein Tor von Joel Grodowski ausgleichen, wobei er eine Vorlage von Lannert verwerten konnte. Danach wirkten die Dresdner etwas verunsichert, fanden sich aber schnell ins Spiel zurück. Ab der 74. Minute spielten die Gäste zudem in Überzahl, nachdem Christopher Lannert wegen einer mutmaßlichen Notbremse die Rote Karte sah. Kurz darauf konnte Stefan Kutschke die Sachsen vermeintlich wieder in Führung bringen – das Tor wurde aber wegen einer Abseitsstellung wieder aberkannt. Besser machte es Luca Herrmann in der elften Minute der Nachspielzeit, der mit einem Fallrückzieher-Tor für die Entscheidung sorgte.

Durch den Sieg rücken die Sachsen auf den zehnten Platz vor, während Bielefeld nach dem ersten Punktverlust der Saison auf dem vierten Rang steht. Für die Ostwestfalen geht es am Samstag in Braunschweig weiter, Dresden ist am kommenden Sonntag gegen Schalke gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV Darmstadt 98 – Hertha BSC 0:0, SpVgg Greuther Fürth – Holstein Kiel 0:2.