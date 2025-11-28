Gelsenkirchen/Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga den SC Paderborn mit 2:1 besiegt.

Die Partie nahm gegen Ende der ersten Halbzeit mit dem Rückstand für die Gastgeber Fahrt auf, als Laurin Curda in der 38. Minute per Kopfball das 1:0 für Paderborn erzielte. Schalke gelang jedoch noch vor der Halbzeitpause der Ausgleich durch Kenan Karaman, der nach Vorlage von Moussa Sylla traf.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Schalke den Druck und drehte das Spiel durch ein Tor von Bryan Lasme in der 87. Minute. Lasme nutzte einen langen Ball von Kenan Karaman und überwand den Paderborner Torhüter Seimen mit einem Lupfer. Paderborn versuchte in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen mehr herausspielen. Damit erobern die Schalker von Paderborn die Tabellenführung zurück.

Zeitgleich schlug Hannover 96 den Karlsruher SC deutlich mit 3:0. Die Niedersachsen stellten binnen zehn Minuten im zweiten Durchgang die Weichen auf Heimsieg. Husseyn Chakroun, Benedikt Pichler und Mustapha Bundu waren für 96 erfolgreich.