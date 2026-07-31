Offenbach (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag wurden in Deutschland neue Temperatur-Höchstwerte für den Monat Juli gemessen. "An zahlreichen Messstationen gab es neue Julihöchstwerte, an einzelnen Stationen sogar Allzeithöchstwerte, wie in Rheinfelden und Ohlsbach, wo erst im Juni neue Höchstwerte erreicht wurden", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit.

An sechs Stationen wurden 40 Grad erreicht: In Rhenfelden waren es 40,0 Grad, in Frankfurt (Main) Westend und Bad Neuheim wurden 40,1 Grad ermittelt. In Ohlsbach wurden Temperaturen von 40,2 Grad erreicht und in Kitzingen 40,4 Grad. Der höchste Wert wurde mit 40,5 Grad in Bernburg (Saale) gemessen.

Hitzewellen werden durch die globale Erwärmung stärker und wahrscheinlicher. Der Effekt wird weiter verstärkt, solange zusätzliche Treibhausgase etwa durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre gebracht werden.