43 `Ndrangheta-Mitglieder in Italien festgenommen

Crotone (dts Nachrichtenagentur) – In der italienischen Provinz Kalabrien sind am Morgen über 1.000 Beamte gegen Mitglieder der `Ndrangheta vorgegangen. Unter den 43 Festgenommenen befindet sich auch eine hochrangige Zielperson, der eine Schlüsselrolle innerhalb der kriminellen Organisation zugeschrieben wird, teilte Europol am Dienstag mit. Bei der Aktion wurden 16 Unternehmen, 25 Immobilien und 15 Fahrzeuge im Wert von über 5 Millionen Euro beschlagnahmt.

Laut Europol sind Spezialeinheiten, Drohnen, Hundestaffeln und mehrere Hubschrauber im Einsatz gewesen. Viele der Festgenommenen seien bereits zuvor an einer Vielzahl von Verbrechen beteiligt gewesen, darunter: die Bestechung von Lokalpolitikern, die Manipulation von Wahlen, Mord, Erpressung, Geldwäsche, Betrug und illegaler Abfallhandel. Auch Behörden aus Deutschland und Österreich waren bei den Ermittlungen im Vorfeld eingebunden. Unter den Festgenommenen befinden sich ebenfalls Staatsbürger dieser beiden Länder, so Europol.