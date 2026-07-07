München (dts Nachrichtenagentur) - An Autobahntankstellen in Deutschland sind die Kraftstoffpreise im Schnitt um 33 Cent je Liter höher als anderswo. Das ergab eine aktuelle Untersuchung des ADAC, die die Preise von Super E10 und Diesel an über 14.000 Tankstellen, darunter rund 360 Autobahntankstellen, verglich. Die Preisdaten stammen aus dem Zeitraum vom 6. bis 19. April 2026.

Während dieser zwei Wochen kostete Super E10 an Autobahntankstellen im Schnitt 2,43 Euro je Liter, an Straßentankstellen hingegen 2,10 Euro. Diesel war an der Autobahn mit 2,61 Euro je Liter ebenfalls teurer als abseits der Autobahn, wo der Preis bei 2,28 Euro lag. Der ADAC stellte zudem erhebliche regionale Preisunterschiede fest. In den ostdeutschen Bundesländern und im Saarland waren die Preise auf der Autobahn niedriger als in anderen Regionen, während Sachsen zu den teureren Bundesländern zählte.

Der ADAC kritisiert die hohen Preise an Autobahntankstellen und führt diese auf teure Konzessionen und die Bequemlichkeit der Autofahrer zurück. Eine Umfrage des ADAC zeigt, dass 63 Prozent der Autofahrer bereit wären, für günstigere Preise von der Autobahn abzufahren.