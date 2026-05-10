Zehdenick (dts Nachrichtenagentur) - Im brandenburgischen Zehdenick hat AfD-Kandidat René Stadtkewitz die Bürgermeisterwahl am Sonntag deutlich im ersten Wahlgang gewonnen. In der 13.000-Einwohner-Stadt nördlich von Berlin stimmten 58,4 Prozent der Wähler für Stadtkewitz, auf Platz zwei folgte Stephan von Hundelshausen (FDP) mit 28,6 Prozent.

"Zehdenick ist ein Vorgeschmack auf das, was in Brandenburg noch kommen wird", kommentierte Brandenburgs AfD-Landeschef René Springer das Ergebnis. "Immer mehr Bürgermeister und Landräte von der AfD. In unserem Land muss sich etwas ändern - und nur mit der AfD wird sich etwas ändern. Genau das erkennen immer mehr Bürger." Stadtkewitz wird vorerst der einzige hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Brandenburg.

Von einem "Achtungserfolg" für die FDP sprach deren Landeschef Zyon Braun. Das Ergebnis zeige, "dass die Freien Demokraten weiterhin für viele Menschen attraktiv sind und dass wir gebraucht werden".

Weitere Kandidaten von etablierten Bundesparteien gab es bei der Wahl am Sonntag in Zehdenick nicht. Dafür holten der parteilose Wolf-Gernot Richardt 7,8 Prozent und Dennis Latzke von der "Partei des Fortschritts" 5,2 Prozent.