Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD hat einen neuen Mitgliederrekord erreicht. Mit inzwischen 70.000 Mitgliedern verzeichne die Partei den stärksten Zuwachs ihrer Geschichte, teilte die AfD am Freitag mit.

„Dieser Rekordzuwachs ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis der Bürger und zugleich Ansporn, unseren politischen Weg mit Entschlossenheit fortzusetzen“, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla. Mit dem „enormen Rückenwind“ der Bürger werde man bald auch in den Parlamenten die nötigen Mehrheiten erreichen, um „eine Politik im Interesse unseres Landes“ durchzusetzen.

Seine Co-Sprecherin Alice Weidel kritisierte unterdessen „mediale Hetzkampagnen, undemokratische Ausgrenzung und staatlich subventionierte Gegnerschaft“. Dennoch wachse der Rückhalt der Partei in der Bevölkerung.

Carsten Hütter, Bundesschatzmeister der AfD, erklärte, dass die Strukturen der Partei „dynamisch wachsen“ und die finanzielle Basis besser als je zuvor sei.