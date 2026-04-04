Berlin (dts Nachrichtenagentur) - An einen Wahlkampfstand der Berliner AfD hat es am Samstag nach Parteiangaben einen gewalttätigen Übergriff gegeben. Demnach schüttete ein Unbekannter gegen 11:45 Uhr zunächst eine Cola-Dose über einem Infostand in der Wilmersdorfer Straße aus. Als der Berliner Abgeordnete Marc Vallendar ihn davon abhalten wollte, bekam er einen Faustschlag ins Gesicht.

Der unbekannte Mann soll daraufhin geflüchtet sein. "Herbeigeeilte Parteifreunde und zufällige Zeugen konnten ihn eine Weile verfolgen, aber nicht festnehmen", hieß es in einer Mitteilung der AfD vom Samstagnachmittag. Es liege jedoch "aussagekräftiges Bildmaterial" vor, so dass eine Fotofahndung erfolgversprechend erscheine.

Vallendar hat nach eigenen Angaben Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei gestellt. "Gewalttaten wie diese sollen die politische Willensbildung torpedieren, dies wird nicht gelingen", sagte der Abgeordnete, der seit 2016 im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. "Auch deshalb nicht, weil immer mehr Bürger durchschauen, welche Gefahr für unser Gemeinwesen von der radikalisierten politischen Linken ausgeht."