AfD und Union im Politbarometer erstmals gleichauf

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD liegt im ZDF-Politbarometer erstmals gleichauf mit der Union. In der aktuellen Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen kommt sie auf 26 Prozent weil sie einen Punkt zulegt, CDU/CSU büßen dagegen einen Punkt ein.

Die SPD verharrt derweil bei ihren 15 Prozent. So hätte die schwarz-rote Koalition aktuell weiter wenig Chance auf eine Wiederwahl. Zulegen kann dagegen die Linke um einen Punkt auf elf Prozent. Die Grünen verlieren einen Zähler auf zehn Prozent. Beim BSW, der FDP (je drei Prozent) und den Sonstigen (sechs Prozent) tut sich nichts.

Unterdessen glauben drei Viertel der Befragten, dass es in Zukunft mehr Gewalt gegenüber politischen Akteuren geben wird. Deutlichster Ausreißer in dieser Frage sind die Anhänger der BSW, bei denen als einzige keine klare Mehrheit sondern nur 47 Prozent davon ausgehen.