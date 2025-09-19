Close Menu
    Nachrichten

    AfD und Union im Politbarometer erstmals gleichauf

    News Redaktion
    Alice Weidel, Lars Klingbeil, Friedrich Merz am 17.09.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alice Weidel, Lars Klingbeil, Friedrich Merz am 17.09.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD liegt im ZDF-Politbarometer erstmals gleichauf mit der Union. In der aktuellen Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen kommt sie auf 26 Prozent weil sie einen Punkt zulegt, CDU/CSU büßen dagegen einen Punkt ein.

    Die SPD verharrt derweil bei ihren 15 Prozent. So hätte die schwarz-rote Koalition aktuell weiter wenig Chance auf eine Wiederwahl. Zulegen kann dagegen die Linke um einen Punkt auf elf Prozent. Die Grünen verlieren einen Zähler auf zehn Prozent. Beim BSW, der FDP (je drei Prozent) und den Sonstigen (sechs Prozent) tut sich nichts.

    Unterdessen glauben drei Viertel der Befragten, dass es in Zukunft mehr Gewalt gegenüber politischen Akteuren geben wird. Deutlichster Ausreißer in dieser Frage sind die Anhänger der BSW, bei denen als einzige keine klare Mehrheit sondern nur 47 Prozent davon ausgehen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar