    Nachrichten

    Agrarminister zeigt Verständnis für Sparappelle von Klingbeil

    News Redaktion
    Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat Verständnis für die Sparappelle von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Der Minister bekundete bei RTL und ntv zudem, alle Vorgaben einzuhalten und Ausgaben zu prüfen.

    Als ehemaliger Haushälter habe er das im Blut. Doch Rainer hob auch die Notwendigkeit bestimmter Subventionen für die Landwirte hervor: „Wir brauchen weiterhin die Unterstützung, aber wir werden sehen, wenn es dann einmal so weit ist, wo wir Einsparpotenziale finden“, sagte der Bundeslandwirtschaftsminister und fügte hinzu: „Die Agrardieselsteuerrückerstattung bleibt.“

