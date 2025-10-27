München (dts Nachrichtenagentur) – Bayerns Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die Erbschaftssteuerpläne von Jusos und Seeheimer Kreis scharf kritisiert. „Ich bin gegen die Erbschaftssteuer, die muss weg“, sagte Aiwanger dem Nachrichtensender „Welt“. Die Steuer schade vor allem den Leistungsträgern.

Aiwanger warb dafür, dem Beispiel anderer Länder zu folgen, in denen keine Erbschaftssteuer erhoben wird: „Wir müssen jetzt schlichtweg die Erbschaftssteuer abschaffen, wie es die Österreicher, wie es die Schweden gemacht haben und viele weitere, die sagen: `Wir tun uns diesen Unsinn gar nicht erst an und wir treiben nicht die Leistungsträger aus dem Land.` Wenn man die großen Fische hier schlachten will und sagt `Ja, die haben die vielen Milliarden, die müssen wir uns holen`, dann werden diese großen Fische Deutschland verlassen und wir haben nichts mehr zum Schlachten.“